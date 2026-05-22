Рейтинг@Mail.ru
ВСУ били по колледжу в ЛНР несколько раз тяжелыми БПЛА, сообщил Мирошник - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 22.05.2026 (обновлено: 10:18 22.05.2026)
ВСУ били по колледжу в ЛНР несколько раз тяжелыми БПЛА, сообщил Мирошник

Мирошник: ВСУ били по колледжу в ЛНР тяжелыми БПЛА самолетного типа

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ несколько раз атаковали колледж в Старобельске в ЛНР тяжелыми БПЛА самолетного типа.
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что беспилотники несли большой груз боеприпасов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ВСУ несколько раз атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР тяжелыми БПЛА самолетного типа, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых самолетного типа беспилотников, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограмм взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску. 22 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В ЛНР приостановили работы у общежития из-за угрозы повторной атаки
10:15
 
Луганская Народная РеспубликаВ миреСтаробельскРоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала