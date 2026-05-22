ВСУ били по колледжу в ЛНР несколько раз тяжелыми БПЛА, сообщил Мирошник

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ВСУ несколько раз атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР тяжелыми БПЛА самолетного типа, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых самолетного типа беспилотников, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограмм взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей", - сказал Мирошник в беседе с агентством.