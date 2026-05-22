10:06 22.05.2026 (обновлено: 10:17 22.05.2026)
Мирошник: Россия сообщит об атаке на колледж в ЛНР в ОБСЕ и Совбез ООН

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Архивное фото
  • Россия предоставит информацию об атаке ВСУ по корпусу и общежитию колледжа в Старобельске ЛНР в международные организации, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
  • В результате удара произошло обрушение здания общежития, где находились 86 студентов.
  • У России есть подтверждающие документы, фото, видеоматериалы и показания очевидцев, которые будут представлены на международных площадках.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия предоставит информацию об атаке ВСУ по корпусу и общежитию колледжа в Старобельске ЛНР в международные организации, в том числе в ОБСЕ и СБ ООН, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
"Мы собираем сейчас весь массив информации. У нас есть подтверждающие документы, фото, видеоматериалы, показания людей, которые непосредственно это видели. Это все будет непременно представлено в деталях и со всеми соответствующими доказательствами на ключевых международных площадках, таких как ОБСЕ, таких как СБ ООН", - сказал Мирошник.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску. 22 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
РоссияЛуганская Народная РеспубликаОБСЕООНРодион МирошникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
