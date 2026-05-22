Мирошник: Россия сообщит об атаке на колледж в ЛНР в ОБСЕ и Совбез ООН

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия предоставит информацию об атаке ВСУ по корпусу и общежитию колледжа в Старобельске ЛНР в международные организации, в том числе в ОБСЕ и СБ ООН, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
"Мы собираем сейчас весь массив информации. У нас есть подтверждающие документы, фото, видеоматериалы, показания людей, которые непосредственно это видели. Это все будет непременно представлено в деталях и со всеми соответствующими доказательствами на ключевых международных площадках, таких как ОБСЕ, таких как СБ ООН", - сказал Мирошник.