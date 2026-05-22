В Кремле оставили без комментариев фильм Звягинцева "Минотавр"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев фильм Андрея Звягинцева "Минотавр".
Журналисты отметили, что в субботу во Франции завершается международный Каннский фестиваль, и, по мнению ряда критиков, одним из главных фаворитов этого фестиваля является новый фильм Андрея Звягинцева "Минотавр". В связи с этим у Пескова узнали, следят ли в Кремле за творчеством Андрея Звягинцева и планируют ли смотреть фильм, когда он выйдет в российский прокат.
"Сейчас это не совсем прерогатива Кремля. У нас есть министерство культуры, которое выдает прокатное удостоверение. Но поскольку мы не знаем, о чем этот фильм, что там, пока трудно что-то сказать", - сказал Песков журналистам.
Ежегодный Каннский фестиваль проходит с 12 по 23 мая во Франции в 79-й раз.