Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оставили без комментариев фильм Звягинцева "Минотавр" - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:41 22.05.2026
В Кремле оставили без комментариев фильм Звягинцева "Минотавр"

Песков не стал комментировать фильм Звягинцева "Минотавр"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРежиссер Андрей Звягинцев
Режиссер Андрей Звягинцев - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Режиссер Андрей Звягинцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков оставил без комментариев фильм Андрея Звягинцева "Минотавр".
  • Он отметил, что в Кремле не знают содержания картины, поэтому трудно что-либо сказать о нем.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев фильм Андрея Звягинцева "Минотавр".
Журналисты отметили, что в субботу во Франции завершается международный Каннский фестиваль, и, по мнению ряда критиков, одним из главных фаворитов этого фестиваля является новый фильм Андрея Звягинцева "Минотавр". В связи с этим у Пескова узнали, следят ли в Кремле за творчеством Андрея Звягинцева и планируют ли смотреть фильм, когда он выйдет в российский прокат.
"Сейчас это не совсем прерогатива Кремля. У нас есть министерство культуры, которое выдает прокатное удостоверение. Но поскольку мы не знаем, о чем этот фильм, что там, пока трудно что-то сказать", - сказал Песков журналистам.
Ежегодный Каннский фестиваль проходит с 12 по 23 мая во Франции в 79-й раз.
Актер Джон Траволта - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Траволта получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля
17 мая, 17:23
 
КультураФранцияРоссияАндрей ЗвягинцевДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала