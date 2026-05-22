Россия против рецидивов вооруженной агрессии в Иране, заявили в МИД

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия выступает против рецидивов вооруженной агрессии на Ближнем Востоке, применение силы против гражданских объектов в Иране не имеет правовых оправданий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы категорически против рецидивов вооруженной агрессии. Мы за немедленное прекращение силового вмешательства в дела Ирана, в дела Ливана и необоснованного применения военной силы против гражданских инфраструктурных объектов и в Иране и в соседних с ним странах, включая объекты ядерной энергетики под гарантией МАГАТЭ... Все это не имеет ни правовых, ни моральных оправданий", - сказал Лавров на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.