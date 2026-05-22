Серия мероприятий для креативных индустрий пройдет в Московской области

13:00 22.05.2026 (обновлено: 13:10 22.05.2026)
Серия мероприятий для креативных индустрий начнется в Подмосковье с 27 мая

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Подмосковье запускается серия мероприятий для представителей креативных индустрий региона, первая встреча состоится в городском округе Истра 27 мая, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Организаторы мероприятия — центр "Мой бизнес" Московской области, Торгово-промышленная палата Московской области, администрация городского округа Истра.
Так, в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" пройдет интенсив "Два предприятия — два взгляда на созидание" 27 мая в 14:00. Участие смогут принять предприниматели креативного сектора, в том числе дизайнеры, архитекторы, художники, иллюстраторы, фотографы, видеографы, саунд-дизайнеры, блогеры, издатели.
В ходе мероприятия гости узнают, как производство может вдохновить, получать идеи для собственных проектов и коллабораций, познакомятся с устойчивой бизнес-моделью для продажи креативной продукции.
Участие бесплатное, но необходима регистрация. Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
