Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, кто наиболее подвержен риску развития меланомы - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 22.05.2026
Врач рассказал, кто наиболее подвержен риску развития меланомы

Башанкаев: люди со светлой кожей наиболее подвержены риску развития меланомы

© Fotolia / Fly_dragonflyОбследование у дерматолога
Обследование у дерматолога - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Fotolia / Fly_dragonfly
Обследование у дерматолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наибольшему риску развития меланомы подвержены люди со светлой кожей и голубыми глазами, сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, врач Бадма Башанкаев.
  • Также, по его словам, повышенный риск столкнуться с меланомой имеет тот, кто в детстве много загорал и находился на солнце.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Наибольшему риску развития меланомы подвержены люди со светлой кожей и голубыми глазами, сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, врач Бадма Башанкаев.
Парламентарий отметил, что меланин - это пигмент кожи. По его словам, из-за изменения ультрафиолетовой нагрузки он начинает видоизменяться, и "вроде бы безобидная родинка превращается в сложное онкологическое заболевание".
Проверка родинок - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Главный онколог Минздрава назвал первые признаки рака кожи
26 марта, 01:30
"Светлокожие люди с голубыми глазами более этому подвержены. Тот, кто в детстве много загорал и находился на солнце, может иметь повышенный риск столкнуться с меланомой в более позднем возрасте", - сказал Башанкаев "Парламентской газете".
Он уточнил, что дерматологи могут выявить данное заболевание с помощью дерматоскопа - инструмента с подсветкой и увеличительным стеклом.
В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России у пациента с меланомой кожи впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК". Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
В мае научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что второй пациент готовится к введению мРНК-вакцины для лечения меланомы.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Минздрав рассказал о схеме введения вакцины от меланомы
1 апреля, 13:23
 
ОбществоРоссияГосдума РФЗдоровье - ОбществоМеланома
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала