Врач рассказал, кто наиболее подвержен риску развития меланомы

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Наибольшему риску развития меланомы подвержены люди со светлой кожей и голубыми глазами, сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, врач Бадма Башанкаев.

Парламентарий отметил, что меланин - это пигмент кожи. По его словам, из-за изменения ультрафиолетовой нагрузки он начинает видоизменяться, и "вроде бы безобидная родинка превращается в сложное онкологическое заболевание".

"Светлокожие люди с голубыми глазами более этому подвержены. Тот, кто в детстве много загорал и находился на солнце, может иметь повышенный риск столкнуться с меланомой в более позднем возрасте", - сказал Башанкаев "Парламентской газете"

Он уточнил, что дерматологи могут выявить данное заболевание с помощью дерматоскопа - инструмента с подсветкой и увеличительным стеклом.

В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России у пациента с меланомой кожи впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК". Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.