15:05 22.05.2026 (обновлено: 15:14 22.05.2026)
Медведев назвал ключевые принципы системы безопасности Евразии

ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела должны стать важнейшими принципами складывающейся континентальной системы безопасности Евразии, сообщил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В обращении к участникам Вторых международных общественно-политических слушаний по евразийской безопасности Медведев сообщил, что общие правовые и институциональные формы совместного решения вопросов обеспечения безопасности на евразийском пространстве находятся только в стадии формирования.
"Международным структурам необходимо адаптироваться к новым реалиям. Основные элементы складывающейся континентальной системы безопасности отражены в Евразийской хартии многообразия и многополярности в ХХI веке. Важнейшими принципами этой системы должны стать суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение международных споров, самостоятельное солидарное решение странами, вовлеченными в формирование новой архитектуры, региональных проблем и противоречий без привлечения внешних игроков", - пояснил Медведев.
