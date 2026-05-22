В центре Москвы вспыхнула вытяжка на фасаде

- В центре Москвы на Большой Никитской улице загорелась вытяжка на фасаде административного здания.
- Посетители покинули помещения самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вытяжка на фасаде здания горит на Большой Никитской улице в центре Москвы, посетители покинули помещение самостоятельно, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Как передает корреспондент РИА Новости, в районе здания, где расположен ресторан, находятся несколько пожарных расчетов. Кроме того, дежурит скорая помощь.
