Матвиенко назвала Союзное государство образцом сотрудничества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии является образцом того, как можно сотрудничать с сохранением суверенитета и учета национальных интересов друг друга, строить это на взаимовыгодной и равной основе, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко.

"Сегодня Союзное государство - это такой образец, пример, как можно сотрудничать с сохранением суверенитета, учета национальных интересов друг друга и строить это на взаимовыгодной, равной основе. Именно в таком ключе работает наше Союзное государство, имея уже свою историю", - сказала Матвиенко в ходе встречи.