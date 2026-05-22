Рейтинг@Mail.ru
Внезапное заявление Мадьяра о России вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 22.05.2026 (обновлено: 17:09 22.05.2026)
Внезапное заявление Мадьяра о России вызвало переполох на Западе

Экс-премьер Польши Миллер отметил лицемерие ЕС после слов Мадьяра о России

© AP Photo / Denes ErdosЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о российских энергоносителях показали лицемерие Евросоюза.
  • По мнению Миллера, когда подобные заявления делал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его обвиняли в «пророссийской риторике», а заявление нового венгерского лидера воспринимается иначе.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о российских энергоносителях продемонстрировали лицемерие Евросоюза, написал экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.
Так политик отреагировал на вчерашнее заявление венгерского лидера о том, что ЕС вернется к закупкам газа у России по окончании конфликта на Украине.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Мадьяр неожиданно высказался об окончании конфликта на Украине
Вчера, 13:54
"Когда об этом говорил (экс-премьер Венгрии Виктор. — Прим. ред.) Орбан, возмущение не знало границ. Его называли "агентом Кремля", обвиняли в "разрушении единства Запада" и пророссийской риторике. Когда же подобное заявляет новый венгерский лидер, это воспринимается как "предвестник политического реализма, который все сильнее распространяется в Европе". Ведь в политике главное не то, что говорят. Главное — кто говорит", — отметил Миллер.
По мнению политика, Европа начинает осознавать жестокую правду: предприятия функционируют благодаря энергии, а не моральному духу, а счета за газ растут, несмотря на заявления властей.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявлял в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей. Если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.

Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан отмечал, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, и нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Мадьяр сделал внезапное заявление о России
21 мая, 15:18
 
В миреВенгрияЛешек МиллерВиктор ОрбанРоссияПольшаЕвросоюзПетер Мадьяр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала