Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о российских энергоносителях продемонстрировали лицемерие Евросоюза, написал экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.
"Когда об этом говорил (экс-премьер Венгрии Виктор. — Прим. ред.) Орбан, возмущение не знало границ. Его называли "агентом Кремля", обвиняли в "разрушении единства Запада" и пророссийской риторике. Когда же подобное заявляет новый венгерский лидер, это воспринимается как "предвестник политического реализма, который все сильнее распространяется в Европе". Ведь в политике главное не то, что говорят. Главное — кто говорит", — отметил Миллер.
По мнению политика, Европа начинает осознавать жестокую правду: предприятия функционируют благодаря энергии, а не моральному духу, а счета за газ растут, несмотря на заявления властей.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявлял в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей. Если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.
Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан отмечал, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, и нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
