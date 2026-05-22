МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом ЛНР Инной Швенк в связи с ударом ВСУ по Старобельску и готова оказать необходимую помощь.