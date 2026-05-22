Игроков "Локомотива" признали лучшими по итогам финала Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
13:45 22.05.2026 (обновлено: 13:47 22.05.2026)
© РИА Новости / Александр Кряжев | Хоккеисты "Локомотива" празднуют гол
Хоккеисты Локомотива празднуют гол
© РИА Новости / Александр Кряжев
Хоккеисты "Локомотива" празднуют гол
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признала лучшими игроками финальной серии плей-офф трех игроков ярославского "Локомотива" и одного хоккеиста казанского "Ак Барса", сообщается в Telegram-канале лиги.
В четверг "Локомотив" на выезде обыграл "Ак Барс" (3:2) и по итогам шести матчей стал победителем финальной серии Кубка Гагарина. Ярославцы сыграли в финале третий раз подряд и стали двукратными чемпионами КХЛ.
Лучшим голкипером признан Даниил Исаев из "Локомотива", который в среднем отражал 92,7% бросков. Лучшим защитником стал представляющий ярославский клуб Никита Черепанов, набравший 2 очка (1 гол + 1 передача) за шесть матчей с показателем полезности "+7".
Форвард "Локомотива" Рихард Паник с 3 очками (1+2) признан лучшим нападающим решающей серии, также он заблокировал девять бросков по воротам. Лучшим новичком финальной серии стал 21-летний защитник "Ак Барса" Степан Терехов, который отыграл шесть матчей с показателем полезности "-1" и заблокировал семь бросков.
