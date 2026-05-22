Игроков "Локомотива" признали лучшими по итогам финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признала лучшими игроками финальной серии плей-офф трех игроков ярославского "Локомотива" и одного хоккеиста казанского "Ак Барса", сообщается в Telegram-канале лиги.
Лучшим голкипером признан Даниил Исаев из "Локомотива", который в среднем отражал 92,7% бросков. Лучшим защитником стал представляющий ярославский клуб Никита Черепанов, набравший 2 очка (1 гол + 1 передача) за шесть матчей с показателем полезности "+7".
Форвард "Локомотива" Рихард Паник с 3 очками (1+2) признан лучшим нападающим решающей серии, также он заблокировал девять бросков по воротам. Лучшим новичком финальной серии стал 21-летний защитник "Ак Барса" Степан Терехов, который отыграл шесть матчей с показателем полезности "-1" и заблокировал семь бросков.