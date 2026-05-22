Десятки тысяч жителей Ярославской области болели за "Локомотив" в фан-зонах - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
13:32 22.05.2026
  • Более 50 тысяч жителей Ярославской области болели в фан-зонах за "Локомотив".
  • Клуб обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Более 50 тысяч жителей Ярославской области болели в фан-зонах за ХК "Локомотив", который в итоге завоевал второй Кубок Гагарина, сообщил губернатор Михаил Евраев.
В четверг "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
21 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Ак Барс
2 : 3
Локомотив
54:27 • Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08 • Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Mitchell Miller)
04:05 • Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
13:55 • Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
52:30 • Максим Шалунов
Календарь Турнирная таблица История встреч
"За финальной игрой следил весь регион. Свыше 50 тысяч человек болели в фан-зонах, которые были организованы во всех округах области. Только на Советской площади собрались 8 тысяч человек. Третий финал подряд – это уровень. Гордимся нашими чемпионами!" - написал Евраев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сегодня "Локомотив" возвращается домой с победой.
По данным областного правительства, хоккеисты прибудут на поезде из Казани на Московский железнодорожный вокзал в Ярославле после 15.20 мск.
ХоккейЯрославская областьКазаньЯрославльМихаил ЕвраевКубок ГагаринаАк БарсЛокомотив (Ярославль)
 
