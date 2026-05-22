В РЖД назвали "Локомотив" "нашим родным" после победы в КХЛ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Локомотив", завоевав Кубок Гагарина, вписал еще одну золотую страницу в историю всего российского хоккея, а сама команда клуба показала настоящий железнодорожный характер, сплавленный из стали, выверенный, как расписание, и мощный, как локомотив, пишут РЖД.
В четверг "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал кубок Гагарина.
21 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
54:27 • Нэйтан Тодд
57:08 • Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Mitchell Miller)
04:05 • Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
13:55 • Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
52:30 • Максим Шалунов
"Наш родной "Локомотив" подтвердил свой титул чемпиона и обладателя Кубка Гагарина, вписав еще одну золотую страницу в историю не только ярославского, но и всего российского хоккея!", - говорится в сообщении РЖД.
"Позади – тяжелейший сезон, битвы на льду, где каждый матч был как последний. В борьбе за главный трофей наши ребята показали настоящий железнодорожный характер – сплавленный из стали, выверенный, как расписание, мощный, как локомотив", - отмечается в сообщении.
РЖД благодарят клуб за эмоциональную встряску и радость.
"…За то, что заставили наши сердца биться в унисон с вашими победами! С победой, "Локомотив"! РЖД – навсегда с вами!", - говорится в сообщении.