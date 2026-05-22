В РЖД назвали "Локомотив" "нашим родным" после победы в КХЛ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Локомотив", завоевав Кубок Гагарина, вписал еще одну золотую страницу в историю всего российского хоккея, а сама команда клуба показала настоящий железнодорожный характер, сплавленный из стали, выверенный, как расписание, и мощный, как локомотив, пишут РЖД.

"Наш родной "Локомотив" подтвердил свой титул чемпиона и обладателя Кубка Гагарина, вписав еще одну золотую страницу в историю не только ярославского, но и всего российского хоккея!", - говорится в сообщении РЖД

"Позади – тяжелейший сезон, битвы на льду, где каждый матч был как последний. В борьбе за главный трофей наши ребята показали настоящий железнодорожный характер – сплавленный из стали, выверенный, как расписание, мощный, как локомотив", - отмечается в сообщении.

РЖД благодарят клуб за эмоциональную встряску и радость.