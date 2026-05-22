"Локо" обыграл "Спартак" и вышел вперед в финале плей-офф МХЛ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ярославский "Локо" обыграл московский "Спартак" в пятом матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0). В составе "Локо" шайбы забросили Матвей Котков (45-я минута), Вадим Дудоров (49) и Роман Лутцев (66). У "Спартака" отличились Силантий Кожушко (35) и Данила Сысоев (52).
Счет в серии до четырех побед - 3-2 в пользу "Локо". Следующий матч пройдет в Москве в воскресенье.