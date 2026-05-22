Рейтинг@Mail.ru
"Локо" обыграл "Спартак" и вышел вперед в финале плей-офф МХЛ - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:44 22.05.2026
"Локо" обыграл "Спартак" и вышел вперед в финале плей-офф МХЛ

"Локомотив" вышел вперед в финальной серии МХЛ против "Спартака"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКлюшка, коньки, шайба, лед, хоккей
Клюшка, коньки, шайба, лед, хоккей - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославский «Локо» обыграл московский «Спартак» в пятом матче финальной серии плей-офф МХЛ.
  • Встреча завершилась победой «Локо» в овертайме со счетом 3:2, счет в серии стал 3-2 в пользу «Локо».
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ярославский "Локо" обыграл московский "Спартак" в пятом матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0). В составе "Локо" шайбы забросили Матвей Котков (45-я минута), Вадим Дудоров (49) и Роман Лутцев (66). У "Спартака" отличились Силантий Кожушко (35) и Данила Сысоев (52).
Счет в серии до четырех побед - 3-2 в пользу "Локо". Следующий матч пройдет в Москве в воскресенье.
Сборная Канады по хоккею - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Сборная Канады одержала пятую победу подряд на ЧМ по хоккею
Вчера, 19:41
 
ХоккейСпортМолодёжная хоккейная лига (МХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала