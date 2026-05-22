В Госдуме попросили генпрокуроров СНГ дать правовую оценку удару ВСУ в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к координационному совету генеральных прокуроров (КСГП) стран СНГ с просьбой дать правовую оценку удару ВСУ по колледжу в ЛНР.

В результате атаки ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к координационному совету генеральных прокуроров (КСГП) стран СНГ с просьбой дать правовую оценку удару ВСУ по колледжу в ЛНР и принять меры прокурорского реагирования, включая фиксацию обстоятельств инцидента и установление всех причастных лиц.

Соответствующее обращение на имя исполнительного секретаря координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ - руководителя секретариата КСГП СНГ Юрия Жданова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Комитет настаивает на даче принципиальной правовой оценки произошедшему в рамках компетенции Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ и принятии мер прокурорского реагирования, включая фиксацию обстоятельств инцидента и установление всех причастных лиц", - сказано в документе.

В письме подчеркивается, что международные организации, созданные для обеспечения коллективной безопасности и защиты мирных граждан, не должны оставаться безучастными к фактам целенаправленных атак на объекты гражданской инфраструктуры и образовательные учреждения.