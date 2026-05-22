20:17 22.05.2026
Народный фронт собирает средства пострадавшим от атак ВСУ по колледжу в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активисты Народного фронта объявили сбор средств пострадавшим от атаки ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике.
  • Команда движения Народного фронта выехала в Старобельск, где развернула гуманитарные штабы и доставила около двух тонн гуманитарной помощи.
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Активисты Народного фронта объявили сбор средств пострадавшим от атаки ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.
Глава республики Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педагогического университета. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли.
"Народный фронт запустил срочный сбор на помощь пострадавшим от ночной атаки ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР", - говорится в сообщении пресс-службы.
Руководитель исполкома Народного фронта в Луганской Народной Республике Анна Еременко уточнила агентству, что команда движения выехала в Старобельск, там развернуты несколько гуманитарных штабов.
"Всего доставлено около двух тонн гуманитарной помощи: это и вода, и продукты питания, и все необходимое для пострадавших. Кроме этого, правительством ЛНР организована работа выездных психологов", - сказала Еременко.
По словам руководителя исполкома, психологи приступили к работе и делают все возможное, чтобы поддержать людей, в скором времени также присоединятся психологи из Москвы.
