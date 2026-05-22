Народный фронт собирает средства пострадавшим от атак ВСУ по колледжу в ЛНР

ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Активисты Народного фронта объявили сбор средств пострадавшим от атаки ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.

"Народный фронт запустил срочный сбор на помощь пострадавшим от ночной атаки ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Всего доставлено около двух тонн гуманитарной помощи: это и вода, и продукты питания, и все необходимое для пострадавших. Кроме этого, правительством ЛНР организована работа выездных психологов", - сказала Еременко.