Под завалами в ЛНР остаются 15 человек, заявил Пасечник
20:13 22.05.2026 (обновлено: 20:33 22.05.2026)
Под завалами в ЛНР остаются 15 человек, заявил Пасечник

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что под завалами в Старобельске остаются 15 человек.
  • Ночью ВСУ нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР с помощью четырех БПЛА самолетного типа, возбуждено дело о теракте.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пока остается неустановленным местонахождение 15 человек, МЧС продолжает проводить разбор завалов в Старобельске.
"Ситуация в Старобельске остается сложной. К большому горю, известно о шести погибших. Пока остается не установленным местонахождение 15 человек. МЧС продолжает проводить разбор завалов", - написал он на платформе "Макс".
По информации СК, ночью ВСУ с помощью четырех БПЛА самолетного типа нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, в тот момент в общежитии находились 86 учащихся и работник. Возбуждено дело о теракте.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Луганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СтаробельскЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
