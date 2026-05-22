Под завалами в ЛНР остаются 15 человек, заявил Пасечник

- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что под завалами в Старобельске остаются 15 человек.
- Ночью ВСУ нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР с помощью четырех БПЛА самолетного типа, возбуждено дело о теракте.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пока остается неустановленным местонахождение 15 человек, МЧС продолжает проводить разбор завалов в Старобельске.
"Ситуация в Старобельске остается сложной. К большому горю, известно о шести погибших. Пока остается не установленным местонахождение 15 человек. МЧС продолжает проводить разбор завалов", - написал он на платформе "Макс".
