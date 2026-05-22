Жительница ЛНР рассказала, как ее сестра помогала раненным при атаке ВСУ

ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Жительница Старобельска в ЛНР рассказала РИА Новости, что ее сестра помогла двум девочкам, раненным в результате удара ВСУ по колледжу.
"Сестра побежала к общежитию и говорит, что такое ощущение, что здание было расколото на две половинки," - рассказала Ольга.
Ее сестра увидела двух раненых девочек в кустах, забрала их домой и оказала им помощь.
"Неизвестно, каким чудом они проснулись, эти девочки, сразу выскочили в коридор - и прозвучал взрыв, девчонки присели, одну придавило дверями, они в пыли все были… Буквально каким-то чудом выбрались и спустились на первый этаж", - уточнила собеседница.
