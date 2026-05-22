Удар ВСУ по ЛНР должен считаться военным преступлением, заявила Лантратова - РИА Новости, 22.05.2026
11:17 22.05.2026
Удар ВСУ по ЛНР должен считаться военным преступлением, заявила Лантратова

© РИА Новости / МЧС РФ
Сотрудники МЧС России работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску
Сотрудники МЧС России работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что удар ВСУ по колледжу в ЛНР может рассматриваться как военное преступление.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Действия, подобные удару ВСУ по колледжу в ЛНР, могут и должны рассматриваться как военное преступление, подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов. Возбуждено дело о теракте.
"Подобные действия, с точки зрения международного гуманитарного права, могут и должны рассматриваться как военное преступление", - написала она в Telegram-канале.
В миреЛуганская Народная РеспубликаЯна ЛантратоваРоссияМЧС России
 
 
