10:59 22.05.2026
СК завершил расследование дела о повреждении захоронения в Литве

Статуя богини правосудия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК завершил расследование дела против гражданина Литвы Люткуса Ромуалдаса, повредившего захоронение советских воинов в Крекенава Паневежского района Литвы и оскорбившего память защитников Отечества в интервью.
  • Также завершено расследование дела в отношении гражданина Колумбии Кристиана Моралеза Мендозы, задержанного российскими военными в зоне проведения специальной военной операции, ему предъявлено обвинение в наемничестве и посягательстве на жизнь российских военнослужащих.
  • Российские следователи завершили расследования уголовных дел в отношении почти 1,4 тысячи обвиняемых, из которых 1 145 лиц осуждены, 82 — приговорены к пожизненному лишению свободы.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование дела против гражданина Литвы Люткуса Ромуалдаса, который в 2024 году повредил захоронение советских воинов в Крекенава Паневежского района Литвы, а также оскорбил в интервью память защитников Отечества, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Окончено расследование уголовного дела в отношении гражданина Литвы Люткуса Ромуалдаса. Установлено, что в сентябре 2024 года он повредил захоронение советских воинов в населенном пункте Крекенава Паневежского района Литвы. Также Люткус в сентябре-октябре 2024 года в ходе интервью литовскому телеканалу дважды оскорбил память защитников Отечества, погибших при освобождении Литовской ССР от немецко-фашистских захватчиков", - сообщили в ведомстве.
В СК РФ добавили, что также завершено расследование дела в отношении гражданина Колумбии Кристиана Моралеза Мендозы, задержанного российскими военными в зоне проведения специальной военной операции.
"Установлено, что он прибыл из Колумбии на Украину, где заключил контракт с ВСУ и принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории ДНР. По данным следствия, Моралез Мендоза имел наркотическую зависимость, а свое участие в боевых действиях на стороне Украины обосновал желанием улучшить материальное положение", - сказали в СК.
В ходе допросов, добавили в ведомстве, наемник рассказал, что в подразделениях ВСУ отбирают деньги и не выплачивают воинское довольствие.
"Моралезу Мендозе предъявлено обвинение в наемничестве и посягательстве на жизнь российских военнослужащих", - сказали в СК.
Также сообщается, что российские следователи завершили расследования уголовных дел в отношении почти 1,4 тысячи обвиняемых. В настоящее время 1 145 лиц осуждены, из них 82 – приговорены к пожизненному лишению свободы.
