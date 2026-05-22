Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: выпуск конвейеров вырос в Москве в четыре раза в 2025 году - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:03 22.05.2026 (обновлено: 16:55 22.05.2026)
Ликсутов: выпуск конвейеров вырос в Москве в четыре раза в 2025 году

Ликсутов: производство конвейеров за 2025 год увеличилось вчетверо

© Фото : Пресс-служба ДИППВыпуск конвейеров вырос в Москве в четыре раза в 2025 году
Выпуск конвейеров вырос в Москве в четыре раза в 2025 году - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Выпуск конвейеров вырос в Москве в четыре раза в 2025 году
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Производство конвейеров и комплектующих для них в Москве выросло в четыре раза, до более чем 3,4 тысячи штук, в 2025 году по сравнению с 2024 годом, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он дополнил, что конвейеры служат основой для автоматизации производственных линий, а также широко применяются в логистике.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что Москва – это центр инновационных разработок, в котором находятся производства критически важных товаров. К 2030 году доля высокотехнологичных секторов в выручке предприятий столицы должна превысить 50%.
Ликсутов отметил, что город по поручению Собянина уделяет особое внимание поддержке и прогрессу основных индустриальных отраслей.
"По итогам 2025 года объем выпуска конвейерного оборудования и комплектующих в столице увеличился в четыре раза по сравнению с 2024 годом и превысил 3,4 тысячи единиц. Предприятия предлагают целый ряд таких изделий и систем, которые служат основой для автоматизации линий и широко востребованы в логистических центрах: ленточные, роликовые, пластинчатые, модульные и другие", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В Москве функционирует около 260 компаний машиностроительного сектора. Также в портфеле выпускаемой продукции представлены станки, насосы, роботизированные системы, лифты и другие изделия.
"Машиностроение остается одним из самых динамично развивающихся направлений столичной промышленности. В 2025 году рост в отрасли превысил 40%, а в первом квартале 2026 года составил 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром. Каждый год в городе начинают работу около 150 высокотехнологичных предприятий. На данный момент в столице действует свыше 4,6 тысячи промкомпаний, на которых работает более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки.
Ранее Ликсутов рассказал, что за первый квартал 2026 года выпуск продукции в сфере машиностроения в Москве увеличился на 14,9% в сравнении со схожим периодом в 2025 году.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала