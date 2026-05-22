Ликсутов: выпуск конвейеров вырос в Москве в четыре раза в 2025 году

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Производство конвейеров и комплектующих для них в Москве выросло в четыре раза, до более чем 3,4 тысячи штук, в 2025 году по сравнению с 2024 годом, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он дополнил, что конвейеры служат основой для автоматизации производственных линий, а также широко применяются в логистике.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что Москва – это центр инновационных разработок, в котором находятся производства критически важных товаров. К 2030 году доля высокотехнологичных секторов в выручке предприятий столицы должна превысить 50%.
Ликсутов отметил, что город по поручению Собянина уделяет особое внимание поддержке и прогрессу основных индустриальных отраслей.
"По итогам 2025 года объем выпуска конвейерного оборудования и комплектующих в столице увеличился в четыре раза по сравнению с 2024 годом и превысил 3,4 тысячи единиц. Предприятия предлагают целый ряд таких изделий и систем, которые служат основой для автоматизации линий и широко востребованы в логистических центрах: ленточные, роликовые, пластинчатые, модульные и другие", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В Москве функционирует около 260 компаний машиностроительного сектора. Также в портфеле выпускаемой продукции представлены станки, насосы, роботизированные системы, лифты и другие изделия.
"Машиностроение остается одним из самых динамично развивающихся направлений столичной промышленности. В 2025 году рост в отрасли превысил 40%, а в первом квартале 2026 года составил 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром. Каждый год в городе начинают работу около 150 высокотехнологичных предприятий. На данный момент в столице действует свыше 4,6 тысячи промкомпаний, на которых работает более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки.
Ранее Ликсутов рассказал, что за первый квартал 2026 года выпуск продукции в сфере машиностроения в Москве увеличился на 14,9% в сравнении со схожим периодом в 2025 году.