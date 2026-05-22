Ликсутов: выпуск конвейеров вырос в Москве в четыре раза в 2025 году

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Производство конвейеров и комплектующих для них в Москве выросло в четыре раза, до более чем 3,4 тысячи штук, в 2025 году по сравнению с 2024 годом, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он дополнил, что конвейеры служат основой для автоматизации производственных линий, а также широко применяются в логистике.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что Москва – это центр инновационных разработок, в котором находятся производства критически важных товаров. К 2030 году доля высокотехнологичных секторов в выручке предприятий столицы должна превысить 50%.

Ликсутов отметил, что город по поручению Собянина уделяет особое внимание поддержке и прогрессу основных индустриальных отраслей.

"По итогам 2025 года объем выпуска конвейерного оборудования и комплектующих в столице увеличился в четыре раза по сравнению с 2024 годом и превысил 3,4 тысячи единиц. Предприятия предлагают целый ряд таких изделий и систем, которые служат основой для автоматизации линий и широко востребованы в логистических центрах: ленточные, роликовые, пластинчатые, модульные и другие", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

В Москве функционирует около 260 компаний машиностроительного сектора. Также в портфеле выпускаемой продукции представлены станки, насосы, роботизированные системы, лифты и другие изделия.

"Машиностроение остается одним из самых динамично развивающихся направлений столичной промышленности. В 2025 году рост в отрасли превысил 40%, а в первом квартале 2026 года составил 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.

Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром. Каждый год в городе начинают работу около 150 высокотехнологичных предприятий. На данный момент в столице действует свыше 4,6 тысячи промкомпаний, на которых работает более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки.