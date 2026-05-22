11:09 22.05.2026

ФАС возбудила дело против производителя лекарства "Леспефрил"

Упаковка таблеток в блистер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС возбудила дело в отношении производителя препарата от почечной недостаточности «Леспефрил» — компании «Вифитех».
  • Компания подозревается в манипулировании ценами: препарат был изъят из обращения, а затем выпущен в новой упаковке меньшего объема по фактически увеличенной цене.
  • Препараты с таким международным непатентованным наименованием не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших, но действия компании могут нарушать Закон о защите конкуренции.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении единственного в России производителя препарата от почечной недостаточности "Леспефрил", подозревая компанию в манипулировании розничными ценами, сообщила служба.
В службе отметили, что к ним поступили заявления граждан о завышенных ценах на новую форму выпуска лекарственного препарата для лечения хронической почечной недостаточности "Леспефрил".
"ФАС возбудила дело в отношении фармкомпании "Вифитех". Служба усматривает признаки нарушения компанией антимонопольного законодательства путем изъятия из обращения лекарственного препарата "Леспефрил" с целью повышения его стоимости", - говорится в сообщении.
"В период с января по июнь 2025 года компания продавала "Леспефрил" во флаконах объемом 100 миллилитров, затем он был изъят из продажи. В октябре 2025 года препарат снова поступил в продажу практически по той же цене, но уже в объеме 50 миллилитров. Таким образом, в пересчете на 1 миллилитр его стоимость увеличилась в среднем на 60%", - объяснили в ведомстве.
При этом темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство, добавили там.
Там подчеркнули, что препараты с этим международным непатентованным наименованием не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), и на них не распространяется государственное регулирование цен. При этом служба установила, что "Вифитех" - единственный производитель такого препарата.
По мнению ФАС, такие действия ЗАО "Вифитех" содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. И в случае установления вины организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ либо "возврат в бюджет незаконно полученного дохода".
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
