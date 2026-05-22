ФАС возбудила дело против производителя лекарства "Леспефрил"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении единственного в России производителя препарата от почечной недостаточности "Леспефрил", подозревая компанию в манипулировании розничными ценами, сообщила служба.

В службе отметили, что к ним поступили заявления граждан о завышенных ценах на новую форму выпуска лекарственного препарата для лечения хронической почечной недостаточности "Леспефрил".

ФАС возбудила дело в отношении фармкомпании "Вифитех". Служба усматривает признаки нарушения компанией антимонопольного законодательства путем изъятия из обращения лекарственного препарата "Леспефрил" с целью повышения его стоимости", - говорится в сообщении.

"В период с января по июнь 2025 года компания продавала "Леспефрил" во флаконах объемом 100 миллилитров, затем он был изъят из продажи. В октябре 2025 года препарат снова поступил в продажу практически по той же цене, но уже в объеме 50 миллилитров. Таким образом, в пересчете на 1 миллилитр его стоимость увеличилась в среднем на 60%", - объяснили в ведомстве.

При этом темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство, добавили там.

Там подчеркнули, что препараты с этим международным непатентованным наименованием не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), и на них не распространяется государственное регулирование цен. При этом служба установила, что "Вифитех" - единственный производитель такого препарата.