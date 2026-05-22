Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о правилах перевозки лекарств в жару - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 22.05.2026
Россиянам рассказали о правилах перевозки лекарств в жару

Титова: лекарства лучше перевозить в ручной клади

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При авиаперелетах аптечку лучше брать в ручную кладь.
  • Для перевозки препаратов в большом объеме может потребоваться справка или рецепт от врача, а конкретные правила могут различаться у разных авиакомпаний.
  • В жару нельзя оставлять в машине инсулин, нитроглицерин, гормональные препараты, глазные и ушные капли, свечи, суспензии, сиропы, мази и гели, так как при нагревании молекулы их действующих веществ начинают разрушаться.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. При авиаперелетах аптечку лучше брать в ручную кладь, сообщила провизор аптеки "Столички" Карина Титова.
"Большинство лекарственных форм требуют температурного режима не выше плюс 25 градусов Цельсия. В поездке на поезде или машине аптечку следует держать в салоне или купе, избегая багажных отсеков. При авиаперелетах аптечку лучше брать в ручную кладь, но помните: жидкости в емкостях более 100 миллилитров провозить в салоне запрещено", - сказала эксперт в беседе с "Лента.ру".
Титова отметила, что для перевозки препаратов в большом объеме может потребоваться справка или рецепт от врача. Она уточнила, что конкретные правила могут различаться у разных авиакомпаний, поэтому перед вылетом лучше уточнить их на сайте перевозчика.
Провизор также напомнила, что в жару нельзя оставлять в машине инсулин, нитроглицерин, гормональные препараты, глазные и ушные капли, свечи, суспензии, сиропы, мази и гели. При нагревании молекулы их действующих веществ начинают разрушаться, а эффективность препарата падает.
Упаковка таблеток в блистер - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
ФАС возбудила дело против производителя лекарства "Леспефрил"
Вчера, 11:09
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала