Лавров рассказал о налаживании контактов с представителями Запада - РИА Новости, 22.05.2026
15:27 22.05.2026
Лавров рассказал о налаживании контактов с представителями Запада

Лавров: связь с конструктивно настроенными представителями Запада налаживается

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил о налаживании контактов с конструктивно настроенными представителями западных держав.
  • Он подчеркнул, что по мере отрезвления европейских элит можно будет говорить об их встраивании в евразийскую архитектуру безопасности.
  • Лавров отметил, что обсуждение перспектив встраивания западных держав в архитектуру евразийской безопасности начнется после достижения целей СВО.
ПЕРМЬ, 22 мая – РИА Новости. Контакты с конструктивно настроенными представителями западных держав налаживаются уже сейчас, по мере отрезвления европейских элит можно будет говорить об их встраивании в евразийскую архитектуру безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Отрадно, что уже сейчас налаживаются контакты с конструктивно настроенными представителями стран коллективного Запада, в том числе здесь есть несколько представителей, которые осознают ответственность за настоящее и будущее своих народов", - сказал он на вторых Международных общественно-политических слушаниях по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
Как подчеркнул министр, по мере отрезвления элит в Европе и выполнения целей СВО можно будет начать обсуждение перспектив встраивания западных держав в архитектуру евразийской безопасности и сотрудничества на основе равноправия и баланса интересов.
"Надеюсь, что по мере отрезвления европейских элит и по мере достижения целей нашей специальной военной операции можно будет приступить к серьезному обсуждению перспектив встраивания западной Евразии с учетом ее реального места в мире в общеконтинентальный процесс по согласованию основ евразийской архитектуры", - отметил Лавров.
