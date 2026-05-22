Европа управляется элитами, борющимися с Россией, заявил Лавров

ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Печально, что Европа сегодня управляется элитами, которые борются с Россией: это всегда плохо заканчивалось, и не будет иного и в будущем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Европа - неотъемлемая часть Евразии. Печально, что Европа, как ее понимают в Евросоюзе и НАТО, сегодня управляется элитами, которые вновь поднимают на свои знамена цель борьбы с российской цивилизацией, в том числе вооруженной борьбы. Это всегда плохо заканчивалось для Европы, и не будет иного и в будущем", - сказал он на вторых Международных общественно-политических слушаниях по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.