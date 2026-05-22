Россия не согласна с тем, что многополярность угрожает миру, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не согласна с утверждениями о том, что построение многополярного мира повлечет конфронтацию и неизбежный конфликт, заявил Сергей Лавров.
- По словам Лаврова, критики многополярности, вероятно, желают "остановить прекрасное мгновение однополярности".
ПЕРМЬ, 22 мая – РИА Новости. Россия не согласна с теми, кто утверждает, что построение многополярного мира повлечет конфронтацию и неизбежный конфликт, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы не согласны с теми из наших идейных оппонентов, кто утверждает, что многополярность или, что синонимично, полицентризм, непременно означает конфронтацию, неизбежный конфликт и даже мировой хаос", - сказал он на вторых Международных общественно-политических слушаниях по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
Как отметил министр, критики многополярности, вероятно, желают "остановить прекрасное мгновение однополярности" и хотят продолжать жить за счет других.