Лавров рассказал о раздражителях на Корейском полуострове

ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Внедрение ядерного компонента в военные учения США, Южной Кореи и Японии привносит раздражители в ситуацию на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ядерный компонент внедряется и в резко активизировавшиеся военные учения в рамках тройки - США - Республика Корея - Япония, привнося дополнительные серьезные раздражители в ситуацию на Корейском полуострове ", - сказал Лавров, выступая на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.
