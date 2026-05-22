Лавров рассказал о раздражителях на Корейском полуострове
14:50 22.05.2026 (обновлено: 15:01 22.05.2026)
Лавров рассказал о раздражителях на Корейском полуострове

Лавров: ядерный компонент в учениях США раздражает Корейский полуостров

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что внедрение ядерного компонента в военные учения США, Южной Кореи и Японии привносит раздражители в ситуацию на Корейском полуострове.
ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Внедрение ядерного компонента в военные учения США, Южной Кореи и Японии привносит раздражители в ситуацию на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ядерный компонент внедряется и в резко активизировавшиеся военные учения в рамках тройки - США - Республика Корея - Япония, привнося дополнительные серьезные раздражители в ситуацию на Корейском полуострове ", - сказал Лавров, выступая на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.
