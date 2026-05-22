НАТО разворачивает программы милитаризации Арктики, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАТО разворачивает программы по милитаризации Арктики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
- По словам Лаврова, действия НАТО превращают Арктику в потенциально конфликтное пространство.
ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. НАТО на Крайнем Севере разворачивает свои программы по милитаризации Арктики и превращает регион в конфликтное пространство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Тревожные тенденции нарастают и на Крайнем Севере, где НАТО разворачивает свои программы милитаризации Арктики, превращение ее в потенциально конфликтное пространство", - сказал Лавров на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.