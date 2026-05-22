Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о крахе евроатлантической модели безопасности - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 22.05.2026 (обновлено: 14:47 22.05.2026)
Лавров рассказал о крахе евроатлантической модели безопасности

Лавров: конфликт на Украине привел к краху евроатлантической модели безопасности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт на Украине привел к краху евроатлантической модели безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
  • По его словам, ЕС утратил свое сугубо европейское измерение и стал полностью подчинен планам НАТО.
  • Он отметил, что евроатлантическая концепция безопасности исчезает, равно как и дискредитированная европейская безопасность.
ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине привел к краху евроатлантической модели безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Спровоцированный старнами НАТО и Евросоюза конфликт на Украине привел к полному и окончательному краху, а, может, просто выявил окончательный крах евроатлантической модели безопасности", - сказал Лавров на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.
По его словам, ЕС в последние года утратил свое сугубо европейское измерение и стал "полностью подчинен тем планам, которые определяются в рамках НАТО".
"Евроатлантическая концепция безопасности исчезает. Равно как и дискредитированная европейская безопасность", - добавил Лавров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Россия выступает за формирование системы равной безопасности, заявил Путин
Вчера, 14:27
 
В миреУкраинаСергей ЛавровРоссияНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала