Лавров рассказал о крахе евроатлантической модели безопасности

ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине привел к краху евроатлантической модели безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Спровоцированный старнами НАТО и Евросоюза конфликт на Украине привел к полному и окончательному краху, а, может, просто выявил окончательный крах евроатлантической модели безопасности", - сказал Лавров на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.
По его словам, ЕС в последние года утратил свое сугубо европейское измерение и стал "полностью подчинен тем планам, которые определяются в рамках НАТО".
"Евроатлантическая концепция безопасности исчезает. Равно как и дискредитированная европейская безопасность", - добавил Лавров.