Лавров назвал причины расширения мировых конфликтов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Расширение мировых конфликтов связано с попытками Запада не допустить утраты своих доминирующих позиций на мировой арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нынешнее расширение конфликтного пространства в международной политике связано, в первую очередь, с попытками так называемых глобалистских элит стран Запада не допустить утраты своих доминирующих позиций на мировой арене", - сказал Лавров на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.
Он отметил, что эти позиции были заняты в предшествующую историческую эпоху, что позволяло извлекать несоразмерную выгоду и преимущество всегда в ущерб интересам остального человечества.