Россия выступает за дипломатическое решение кризиса в Иране, заявил Лавров
14:29 22.05.2026 (обновлено: 14:41 22.05.2026)
Россия выступает за дипломатическое решение кризиса в Иране, заявил Лавров

Лавров: Россия выступает за дипломатический путь разрешения конфликта в Иране

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выступает за разрешение конфликта в Иране дипломатическим путем.
  • Сергей Лавров предложил возобновить диалог о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива с участием всех заинтересованных сторон.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия выступает за разрешение конфликта в Иране дипломатическим путем, предлагает мирные инициативы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы приветствуем все посреднические усилия, направленные на продвижение процесса урегулирования ситуации вокруг Ирана политико-дипломатическими средствами... Продвигаем предложение по компромиссному разрешению проблемы иранских запасов обогащенного урана. Об этом президент не раз говорил, эти предложения хорошо известны", - сказал Лавров, выступая на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.
"И за возобновление диалога о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива с участием всех заинтересованных региональных государств и добросовестных внешних игроков, включая Россию, Китай, другие страны, постоянные члены члены Совета безопасности", - добавил министр.
