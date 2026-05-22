Россия выступает за дипломатическое решение кризиса в Иране, заявил Лавров

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия выступает за разрешение конфликта в Иране дипломатическим путем, предлагает мирные инициативы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы приветствуем все посреднические усилия, направленные на продвижение процесса урегулирования ситуации вокруг Ирана политико-дипломатическими средствами... Продвигаем предложение по компромиссному разрешению проблемы иранских запасов обогащенного урана. Об этом президент не раз говорил, эти предложения хорошо известны", - сказал Лавров, выступая на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.
"И за возобновление диалога о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива с участием всех заинтересованных региональных государств и добросовестных внешних игроков, включая Россию, Китай, другие страны, постоянные члены члены Совета безопасности", - добавил министр.