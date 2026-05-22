Лавров рассказал о последствиях возобновления конфликта в Персидском заливе

ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Возобновление вооруженного конфликта в зоне Персидского залива приведет к комплексным негативным последствиям для мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Очевидно, что возобновление конфликта в зоне залива, а на этот счет последние дни опять стали звучать голоса, имело бы комплексные негативные последствия и для Ближнего Востока, и для мира в целом, включая мировую экономику и торговлю", - сказал Лавров, выступая на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.