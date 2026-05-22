Действия Запада несут угрозу международной безопасности, заявил Лавров

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Действия Запада представляют угрозу международной безопасности, в Евразии Запад назначил себе в противники Россию, КНР и другие страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня же деструктивные действия наших западных коллег представляют явную угрозу международному миру и безопасности. В Евразии Запад назначил себе в конкуренты либо в противников - а именно все его начинания замышляются против России, КНР, Исламской Республики Иран, Белоруссии, КНДР, да и всех других государств , которые стремятся к продвижению самостоятельной внутренней и внешней политики", - сказал Лавров на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.