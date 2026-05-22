Необходим прямой диалог между арабскими монархиями и Ираном, заявил Лавров

ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Необходим прямой диалог между Ираном и арабскими монархиями, чтобы гарантировать предсказуемость и устойчивость на пространстве Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Чтобы совместно гарантировать предсказуемость и устойчивость на пространстве Ближнего Востока, необходим прямой конструктивный диалог между арабскими монархиями и Ираном... В более широком плане диалог между суннитской и шиитской фракциями исламского мира", - сказал Лавров на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.