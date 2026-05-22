Мысли о деколонизации России до сих пор витают в НАТО, заявил Лавров

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мысли о "деколонизации" России до сих пор витают в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Несмотря на наши многолетние, многократные предупреждения Украину втягивали в НАТО с открытой целью - создавать проблемы для существования нашей страны, создавать плацдарм для угроз нашей безопасности прямо на наших границах. Ну и дальше разговоры шли о том, чтобы и саму Российскую Федерацию, как они выражаются, деколонизировать. Все это до сих пор витает в публичном пространстве", - сказал Лавров на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.