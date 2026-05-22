ЕС уже мало чем отличается от НАТО, заявил Лавров

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Евросоюз уже мало чем отличается от НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Евросоюз уже мало чем от НАТО отличается. Из некогда экономического блока, замышлявшегося для повышения благосостояния европейских граждан, превратился в подобие Североатлантического альянса", - сказал Лавров на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.