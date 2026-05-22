Права русскоязычных на Украине должны быть обеспечены, заявил Лавров

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Права русскоязычных людей на Украине должны быть полностью и безусловно обеспечены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Любые ассоциации с русской цивилизацией, а на Украине таких людей немало, сейчас запрещены и искореняются. Их права (русскоязычного населения - ред.), права этих людей должны быть полностью и безусловно обеспечены", - сказал Ларов в ходе заседания Комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.