13:12 22.05.2026
Лавров рассказал, в каком случае не стоит начинать переговоры

© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что если перед началом переговоров ясно, что договориться не получится, то лучше их не начинать.
  • Он отметил, что договоренность всегда является компромиссом.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Если перед началом переговоров ясно, что договориться не получится, то лучше их не начинать и не тратить время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Если перед началом переговоров понимаешь, что договориться не получится, то лучше их не начинать. Это бессмысленно. Поэтому каждый раз, когда мы начинаем переговоры, мы ставим цель – договориться. Разумеется, это будет компромисс. Договоренность всегда компромисс, если ты хочешь с кем-то договориться, а тем более, если этот "кто-то" – несколько членов международной организации", - сказал министр в интервью для интернет-издания "Детская редакция".
"Если перед началом переговоров ты уже знаешь и понимаешь, что не договоришься, лучше не начинать и не тратить время", - подчеркнул он.
