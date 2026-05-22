Лавров рассказал, в каком случае не стоит начинать переговоры

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Если перед началом переговоров ясно, что договориться не получится, то лучше их не начинать и не тратить время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если перед началом переговоров понимаешь, что договориться не получится, то лучше их не начинать. Это бессмысленно. Поэтому каждый раз, когда мы начинаем переговоры, мы ставим цель – договориться. Разумеется, это будет компромисс. Договоренность всегда компромисс, если ты хочешь с кем-то договориться, а тем более, если этот "кто-то" – несколько членов международной организации", - сказал министр в интервью для интернет-издания "Детская редакция".
"Если перед началом переговоров ты уже знаешь и понимаешь, что не договоришься, лучше не начинать и не тратить время", - подчеркнул он.