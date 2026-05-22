Лавров рассказал, за что уважают дипломатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дипломата уважают за умение вступать в контакт и поддерживать разговор.
- Лавров отметил важность создания атмосферы общения на международных форумах.
- По словам Лаврова, поддержание отношений и готовность делиться своими мыслями создают доверительное отношение к дипломату.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дипломата уважают за его умение поддержать разговор и вступить в контакт, ведь часто приходится поддерживать светские беседы.
"Независимо от "регалий", дипломата уважают за умение вступать в контакт, поддерживать разговор. Очень часто приходится поддерживать разговор "ни о чем", такие светские беседы. Ты столкнулся на каком-то форуме, конференции, в промежутке между заседаниями, в кафетерии, там эти делегаты сгрудились, ты кого-то узнал, тебя узнали. Просто создать людям атмосферу", - сказал Лавров в интервью интернет-изданию "Детская редакция".
Глава МИД России, говоря о различных международных форумах, в том числе и Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отметил, что важно с самого первого дня создать атмосферу общения.
"Мы стараемся всегда создавать такую атмосферу за чашкой кофе, где-то просто в беседе, в кулуарах. Эти беседы необязательно должны быть нацелены на какой-то актуальный политический вопрос. Но поддерживая отношения и показывая, что ты готов делиться своими мыслями, ты создаешь доверительное отношение к себе", - подчеркнул Лавров.
