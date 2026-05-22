Лавров рассказал, за что уважают дипломатов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дипломата уважают за его умение поддержать разговор и вступить в контакт, ведь часто приходится поддерживать светские беседы.

Глава МИД России, говоря о различных международных форумах, в том числе и Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отметил, что важно с самого первого дня создать атмосферу общения.

"Мы стараемся всегда создавать такую атмосферу за чашкой кофе, где-то просто в беседе, в кулуарах. Эти беседы необязательно должны быть нацелены на какой-то актуальный политический вопрос. Но поддерживая отношения и показывая, что ты готов делиться своими мыслями, ты создаешь доверительное отношение к себе", - подчеркнул Лавров.