13:02 22.05.2026
Лавров назвал эрудицию ключом в современном мире

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эрудиция является ключом в современном мире.
  • Он подчеркнул важность развития собственных когнитивных способностей путем познания различных фактов.
  • Министр отметил необходимость того, чтобы дети не "утонули" в гаджетах, а также посоветовал будущим студентам МГИМО не жалеть сил на учебу и не ограничиваться литературой и темами по программе факультета.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с точки зрения дипломата, а также любого человека, эрудиция является ключом в современном мире, и нужно развивать собственные когнитивные способности.
"С точки зрения дипломата, как и с точки зрения любого человека, эрудиция - это ключ в современном мире... Надо развивать собственные, как сейчас говорят, когнитивные способности... Делается это путем познания как можно большего количества исторических, психологических фактов, фактов из жизни нашей страны, наших соседей. Это пригодится любому человеку, а для дипломата это просто обязательно", - сказал Лавров в интервью интернет-изданию "Детская редакция".
В то же время, говоря о благах технологической революции, он подчеркнул, что самое главное, чтобы дети не "утонули" в гаджетах.
Он также посоветовал всем будущим студентам, которые хотят учиться в МГИМО, не жалеть сил на учебу, а также не ограничиваться только той литературой и теми темами, которые предусмотрены программой соответствующего факультета.
