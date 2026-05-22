Лавров назвал эрудицию ключом в современном мире

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с точки зрения дипломата, а также любого человека, эрудиция является ключом в современном мире, и нужно развивать собственные когнитивные способности.
"С точки зрения дипломата, как и с точки зрения любого человека, эрудиция - это ключ в современном мире... Надо развивать собственные, как сейчас говорят, когнитивные способности... Делается это путем познания как можно большего количества исторических, психологических фактов, фактов из жизни нашей страны, наших соседей. Это пригодится любому человеку, а для дипломата это просто обязательно", - сказал Лавров в интервью интернет-изданию "Детская редакция".
В то же время, говоря о благах технологической революции, он подчеркнул, что самое главное, чтобы дети не "утонули" в гаджетах.
Он также посоветовал всем будущим студентам, которые хотят учиться в МГИМО, не жалеть сил на учебу, а также не ограничиваться только той литературой и теми темами, которые предусмотрены программой соответствующего факультета.