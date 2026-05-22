Лавров назвал эрудицию ключом в современном мире

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с точки зрения дипломата, а также любого человека, эрудиция является ключом в современном мире, и нужно развивать собственные когнитивные способности.

В то же время, говоря о благах технологической революции, он подчеркнул, что самое главное, чтобы дети не "утонули" в гаджетах.