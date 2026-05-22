Лавров рассказал, в чем он видит цель переговоров - РИА Новости, 22.05.2026
12:40 22.05.2026
Лавров рассказал, в чем он видит цель переговоров

Лавров: целью переговоров является продвижение внешнеполитических задач страны

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель переговоров — продвижение внешнеполитических задач страны.
  • Переговоры направлены на обеспечение оптимальных внешних условий для удовлетворения социально-экономических и оборонных потребностей государства.
  • Любые переговоры и дипломатическая деятельность должны измеряться с точки зрения роста благосостояния граждан, подчеркнул Лавров.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что для него переговоры - это про результат и продвижение внешнеполитических задач страны.
"Про результат. Переговоры мы ведем ради того, чтобы продвигать задачи, которые наша внешняя политика поставила перед нами в рамках Концепции, которую президент России утверждает с 2000 года. Уже было несколько редакций. Ныне действующий вариант утвержден в марте 2023 года. Он сохраняет свою силу", - сказал министр в интервью для интернет-издания "Детская редакция".
Россия ведет переговоры, чтобы "продвигать договоренности, которые на каждом конкретном переговорном направлении позволят обеспечить оптимальные внешние условия для максимального удовлетворения социально-экономических, оборонных потребностей государства и, конечно, обеспечить рост благосостояния граждан", пояснил Лавров.
"Это суть нашей внешнеполитической концепции. Любые переговоры, любая дипломатическая деятельность должна измеряться под этим углом зрения", - подчеркнул он.
