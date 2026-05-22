Окончательное урегулирование по Украине будет компромиссом, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Москве понимают, что окончательное урегулирование по Украине будет плодом компромисса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Владимир Путин, не так давно комментируя наши переговоры с американцами по украинскому кризису, сказал, что у нас есть принципиальная позиция и мы ее добьемся либо переговорами, либо во время специальной военной операции. Но мы понимаем, что окончательное урегулирование будет плодом компромисса, как и любой вопрос, так или иначе охватывающий несколько государств", - сказал министр в интервью для интернет-издания "Детская редакция".