Россия открыта к диалогу по вопросам полярных районов, заявил Лавров

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия твердо привержена сохранению мира и стабильности в полярных районах, а также открыта к диалогу со всеми конструктивно настроенными международными партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Несмотря на геополитическую турбулентность, Россия твердо привержена сохранению мира и стабильности в полярных районах, обеспечению социально-экономического подъема Крайнего Севера, продвижению комплексных научных исследований. Разумеется, открыты для диалога и взаимодействия со всеми конструктивно настроенными международными партнерами", - говорится в приветствии Лаврова участникам официальных мероприятий по случаю празднования Дня полярника.
Отмечается, что устойчивое развитие Заполярья остается в числе приоритетных направлений внешней политики России. Благодаря самоотверженному труду, стойкости, мужеству российских полярников РФ занимает прочные позиции в высоких широтах.
21 мая в России отмечается День полярника. Профессиональный праздник был учрежден в 2013 году указом президента Российской Федерации Владимира Путина.