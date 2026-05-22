Лавров рассказал, что у него не бывает ощущения усталости
12:35 22.05.2026

Лавров рассказал, что у него не бывает ощущения усталости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у него не бывает ощущения усталости или отсутствия сил.
  • Министр посоветовал развивать качество — не напрягаться — для сохранения сил и работоспособности.
  • Лавров отметил, что важно относиться ко всему философски и уметь терпеть, в том числе скучные мероприятия, так как это важное качество дипломата.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что у него не бывает ощущения усталости или отсутствия сил.
"Не бывает такого у меня ощущения", - сказал он в интервью для интернет-издания "Детская редакция", отвечая на соответствующий вопрос.
Министр также посоветовал развивать важное для сохранения сил качество.
"Вот это качество, если Вы в себе воспитаете - не напрягаться - самое правильное, с точки зрения сохранения вашего здоровья, вашей работоспособности, вашей эффективности. Потому что, когда ты, скажем, сидишь на длинных, долгих переговорах, конференциях и начинаешь заводиться от того, что теряешь время, которое можно было бы с большей пользой употребить, ты себя выводишь из нормального состояния", - пояснил он.
"Поэтому надо относиться ко всему философски. Терпеть, в том числе скучные мероприятия, это тоже важное качество дипломата", - добавил министр.
