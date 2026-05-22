05:03 22.05.2026
Латвийцы ругают правительство за падающие дроны ВСУ, рассказал активист

Васильев: Латвийцы матом кроют правительство за падающие дроны ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов, из-за чего пришлось прервать экзамены в школах и эвакуировать детей.
  • Координатор общественного движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев рассказал, что местные жители возмущены происходящим и оставляют гневные комментарии в соцсетях в адрес правительства Латвии.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Латвийцы "кроют матом" местное правительство за падающие в республике украинские дроны, а те пытаются дать оправдательные комментарии, рассказал РИА Новости координатор общественного движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев.
В четверг в восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов. В школах в это время шли экзамены, их пришлось прервать, дети были эвакуированы. Руководитель центра управления кризисными ситуациями республики Арвис Зиле в этой связи заявил, что Латвия теперь живет в условиях "новых реальностей" и дал рекомендации, что делать во время тревоги.
Однако, как рассказал Васильев, местные жители возмущены происходящим и оставляют под постами политиков в соцсетях гневные комментарии.
"На латышском языке довольно много всяких разных оправдательных комментариев (от правительства Латвии - ред.). Под каждым этим комментарием на латышском языке, латышские люди просто матом кроют смертным правительство, (в соцсетях - ред.) на X и на Facebook*. Там по 600 комментариев в каждом посте", - сказал Васильев, отвечая на вопрос, как местное население реагирует на инциденты, связанные с падением беспилотников ВСУ в Латвии.
В основном негативные комментарии оставляют в адрес премьер-министра и министра обороны Латвии, которые, по мнению людей, не способны обеспечить безопасность внутри страны, уточнил активист.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета. МИД Латвии в связи с этим вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста. В министерстве напомнили, что власти Латвии уже опровергали ранее заявления об их согласии на использование Украиной территории страны для ударов вглубь России. До этого в Латвии несколько раз падали украинские дроны, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
