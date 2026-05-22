Рейтинг@Mail.ru
Лантратова направила в ООН обращения из-за удара ВСУ по Старобельску - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 22.05.2026 (обновлено: 19:58 22.05.2026)
Лантратова направила в ООН обращения из-за удара ВСУ по Старобельску

Лантратова направила в ООН обращения из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФЯна Лантратова во время заседания Государственной Думы РФ
Яна Лантратова во время заседания Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения в ООН после удара по общежитию в ЛНР.
  • Она отметила, что этому преступлению должна быть дана международная оценка.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что отправила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека и председателю комитета ООН по правам ребенка после удара по общежитию в ЛНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Это страшная трагедия. Преступление, которому должна быть дана международная оценка. Направили обращения Верховному комиссару ООН по правам человека. Председателю Совета ООН по правам человека. Председателю Комитета ООН по правам ребенка. Помощнику Генерального секретаря ООН по правам человека", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
ООН с обеспокоенностью следит за сообщениями об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
Вчера, 19:43
 
ООНУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеЛуганская Народная РеспубликаЯна ЛантратоваВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала