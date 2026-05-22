Лантратова направила в ООН обращения из-за удара ВСУ по Старобельску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения в ООН после удара по общежитию в ЛНР.
- Она отметила, что этому преступлению должна быть дана международная оценка.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что отправила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека и председателю комитета ООН по правам ребенка после удара по общежитию в ЛНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Это страшная трагедия. Преступление, которому должна быть дана международная оценка. Направили обращения Верховному комиссару ООН по правам человека. Председателю Совета ООН по правам человека. Председателю Комитета ООН по правам ребенка. Помощнику Генерального секретаря ООН по правам человека", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.