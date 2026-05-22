Лантратова готовит письма в ООН из-за удара ВСУ по общежитию в ЛНР

10:53 22.05.2026 (обновлено: 11:00 22.05.2026)
Лантратова готовит письма в ООН и ОБСЕ из-за удара ВСУ по общежитию в ЛНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Яна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Яна Лантратова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова готовит письма в международные организации в связи с ударом ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР.
  • В результате атаки произошло обрушение здания общежития, где находились 86 студентов.
  • Лантратова назвала произошедшее в ЛНР чудовищной трагедией.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека в связи с ударом ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
«
"Ночью в ЛНР произошла чудовищная трагедия. ВСУ нанесли прицельный удар по спящим детям... Готовим официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.
Мирошник сообщил подробности удара ВСУ по колледжу в Старобельске
09:54
 
Луганская Народная Республика, ООН, ОБСЕ, Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
