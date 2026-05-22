Лантратова готовит письма в ООН из-за удара ВСУ по общежитию в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека в связи с ударом ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР.