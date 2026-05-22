В Туве уволили двоих сотрудников детского сада после сообщений об уколах

КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Воспитатель и помощник воспитателя уволены в Кызыле после сообщений от матерей воспитанников детского сада о том, что их дети получили телесные повреждения, предположительно от уколов, сообщает мэрия города.

Ранее республиканский главк МВД сообщал, что в полицию поступило несколько заявлений от матерей воспитанников одного из детских садов Кызыла. Женщины сообщили, что увидели у своих четырехлетних детей следы от уколов в области ягодиц.