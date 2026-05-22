Рейтинг@Mail.ru
В Туве уволили двоих сотрудников детского сада после сообщений об уколах - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 22.05.2026 (обновлено: 12:11 22.05.2026)
В Туве уволили двоих сотрудников детского сада после сообщений об уколах

В Кызыле в детском саду уволили двоих сотрудников после сообщений об уколах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кызыле воспитатель и помощник воспитателя уволены из детского сада «Страна детства».
  • Причиной увольнения стали сообщения от матерей воспитанников о возможных телесных повреждениях детей, предположительно от уколов.
  • Руководителю детского сада указано на необходимость усиления контроля за соблюдением профессиональной этики.
КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Воспитатель и помощник воспитателя уволены в Кызыле после сообщений от матерей воспитанников детского сада о том, что их дети получили телесные повреждения, предположительно от уколов, сообщает мэрия города.
"В департамент по образованию мэрии города Кызыла поступило обращение от родителей воспитанников детского сада № 15 "Страна детства" с информацией о возможных неправомерных действиях сотрудников дошкольного учреждения… На основании выводов служебной проверки воспитатель и помощник воспитателя уволены; руководителю детского сада указано на усиление контроля за соблюдением профессиональной этики", - говорится в сообщении.
Ранее республиканский главк МВД сообщал, что в полицию поступило несколько заявлений от матерей воспитанников одного из детских садов Кызыла. Женщины сообщили, что увидели у своих четырехлетних детей следы от уколов в области ягодиц.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В Ставрополе на детский сад упал беспилотник
20 мая, 13:03
 
ПроисшествияКызыл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала