В Туве уволили двоих сотрудников детского сада после сообщений об уколах

КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Воспитатель и помощник воспитателя уволены в Кызыле после сообщений от матерей воспитанников детского сада о том, что их дети получили телесные повреждения, предположительно от уколов, сообщает мэрия города.
"В департамент по образованию мэрии города Кызыла поступило обращение от родителей воспитанников детского сада № 15 "Страна детства" с информацией о возможных неправомерных действиях сотрудников дошкольного учреждения… На основании выводов служебной проверки воспитатель и помощник воспитателя уволены; руководителю детского сада указано на усиление контроля за соблюдением профессиональной этики", - говорится в сообщении.
Ранее республиканский главк МВД сообщал, что в полицию поступило несколько заявлений от матерей воспитанников одного из детских садов Кызыла. Женщины сообщили, что увидели у своих четырехлетних детей следы от уколов в области ягодиц.
