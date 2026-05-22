Рейтинг@Mail.ru
Стал известен размер призового фонда суперфинала Кубка России - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:04 22.05.2026
Стал известен размер призового фонда суперфинала Кубка России

Призовой фонд суперфинала Кубка России составит 151 миллион рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКубок России
Кубок России - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей.
  • Оба финалиста — московский «Спартак» и «Краснодар» — гарантированно заработают по 37,8 млн рублей, победитель получит еще 75,4 млн.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
Суперфинал, в котором сыграют московский "Спартак" и "Краснодар", состоится 24 мая в Москве на стадионе "Лужники". Оба финалиста гарантированно заработают по 37,8 млн рублей, победитель также получит 75,4 млн.
Согласно формату Кубка России, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В суперфинале турнира встречаются победители обоих путей. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в нынешнем розыгрыше уступил "Спартаку" (0:1) в финале пути регионов.
Кристиан Киву - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Киву признали лучшим тренером сезона в Серии А
Вчера, 17:30
 
ФутболСпартак МоскваКраснодарКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала