Стал известен размер призового фонда суперфинала Кубка России

- Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей.
- Оба финалиста — московский «Спартак» и «Краснодар» — гарантированно заработают по 37,8 млн рублей, победитель получит еще 75,4 млн.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
Согласно формату Кубка России, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В суперфинале турнира встречаются победители обоих путей. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в нынешнем розыгрыше уступил "Спартаку" (0:1) в финале пути регионов.
